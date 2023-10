Pakistan: a settembre 136 morti in 65 attacchi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 136 le persone rimaste uccise in 65 diversi attacchi terroristici avvenuti nel mese di settembre in Pakistan. Lo indica un rapporto pubblicato dall’Istituto di Islamabad per gli studi sul conflitto e sulla sicurezza (Picss), secondo cui negli stessi attentati sono state ferite 144 persone tra civili e militari. Il numero di attacchi è calato del 34 per cento rispetto al mese di agosto, ma quello delle vittime è aumentato del 21 per cento. La regione più colpita è stata il Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Paese, dove si sono verificati 23 attacchi con 34 morti e 78 feriti. Un forte aumento delle vittime di attentati si è registrato nel Belucistan, nel sud-ovest, in particolare a causa di un singolo attacco avvenuto a Mastung con 55 morti e decine di feriti.(Inn)