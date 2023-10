Abruzzo: venti percorsi organizzati da dieci imprese al Ttg di Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti percorsi organizzati da dieci imprese. E' l'offerta che Cna Turismo Abruzzo porterà all'attenzione delle centinaia di operatori internazionali presenti all'edizione 2023 del Ttg (Travel experience), la grande kermesse dedicata alla vacanza attiva e al turismo esperienziale in programma alla Fiera di Rimini dall'11 al 13 ottobre prossimo. Giunta alla sessantesima edizione, la manifestazione è da sempre un punto di riferimento degli operatori turistici che proprio a questi due segmenti dell'offerta turistica, in crescente espansione, dedicano progetti e risorse. L'iniziativa, che abbraccia l'insieme del territorio regionale coinvolgendo sia i tratti più significativi della costa che le zone interne con le loro bellezze naturali, con gli eremi, i castelli e alcuni centri storici di maggiore impatto e bellezza, viene presentata questa mattina a Pescara, nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina nella sede regionale di Cna Abruzzo. Vi hanno preso parte - alla presenza degli operatori direttamente coinvolti nel progetto - il presidente e il coordinatore di Cna Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese, oltre al direttore e al vicedirettore della Cna regionale, Graziano Di Costanzo e Silvio Calice. Protagonisti dell'offerta - che subito dopo la conclusione del Ttg vedrà anche lo svolgimento di un post tour nel territorio di Scanno - insieme ai territori più direttamente coinvolti, tra cui la Costa dei Trabocchi, le aree del Cerrano e del Borsacchio, il Gran Sasso e la Majella, la città dell'Aquila e il suggestivo borgo di Scanno - sono i tanti modi in cui oggi si può articolare in Abruzzo un'offerta turistica ricca e variegata, confezionata a misura di chi cerca una vacanza non sedentaria. (segue) (Gru)