Abruzzo: venti percorsi organizzati da dieci imprese al Ttg di Rimini (2)

- E dunque ecco trekking e pedalate in bicicletta, ma anche kayak e canoa, senza dimenticare le emozioni che può offrire un'escursione sulle carrozze dei treni storici: le proposte, davvero a 360 gradi, spaziano fino all'avvistamento dei delfini o all'incontro con i pastori e le loro greggi, alla passione della fotografia e all'arte del tombolo, senza ovviamente tralasciare le golosità che la cucina regionale sa e può offrire con la sua qualità e le sue prelibatezze. Magari ammirando le bellezze del nostro mare o trascorrendo un Capodanno diverso. Dieci le imprese presenti a Rimini. Si tratta di Hotel L'Aquila; Camminare in Abruzzo; Coop. Pallenium Palena; C.o.t.a.s Scanno; Eurotour Pescara; Fuori Porto Roseto; Hotel Roma Scanno; Hotel Venezia Vasto; Key Mount Tagliacozzo; Più Bici Pollutri-Vasto. L'Abruzzo paga ancora i problemi legati a una scarsa conoscenza del suo territorio tra gli operatori internazionali, è stato ribadito nell'occasione della conferenza stampa, ma anche altri limiti: occorre fare ancora molto in questa direzione, coinvolgendo nella progettazione del futuro gli imprenditori del settore, affinché il "prodotto Abruzzo" possa essere davvero conosciuto. E' la richiesta arrivata da Cna Turismo Abruzzo durante l'illustrazione dei percorsi che saranno presentati a metà ottobre al Ttg di Rimini. Un appuntamento particolarmente atteso dalle imprese, come ha illustrato il responsabile di Cna Turismo Abruzzo, Gabriele Marchese, che ha assemblato i venti progetti in campo: "Sono in programma quaranta incontri diretti con i tour operator internazionali, ed altrettanti incontri negli altri appuntamenti in Fiera - ha affermato -. Presenteremo, attraverso video e un programma nello spazio a noi riservato, una panoramica ampia dell'offerta del nostro territorio, sapendo che tuttavia scontiamo ancora un forte deficit di conoscenza soprattutto tra gli operatori internazionali". (Gru)