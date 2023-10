Patto di stabilità: Fitto, trattativa complessa, lavoriamo nell'interesse del Paese con fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trattativa sulla revisione del Patto di stabilità è “complessa”, ma il governo la sta portando avanti “con fiducia” nell’interesse del Paese. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo, a margine della riunione avuta con gli europarlamentari italiani. "È una trattativa complessa, che il nostro Paese sta portando avanti. Il ministro Giorgetti è impegnato su questo fronte e il governo, nei suoi diversi ambiti, collabora per una soluzione che tenga conto delle peculiarità del nostro Paese", ha detto il ministro. "Lavoriamo nell'interesse nel nostro Paese, essere fiduciosi è una precondizione per affrontare qualsiasi problema. Quanto è più complesso il problema, più serve fiducia", ha concluso Fitto. (Beb)