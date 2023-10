Municipio Roma II: Italia viva, vergognoso striscione anti Israele a festival palestinese, Pd recidivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È inaccettabile che il Municipio Roma II "conceda uno spazio pubblico, Largo Passamonti, a San Lorenzo, per un evento di celebrazione della cultura palestinese durante il quale vengono esposti striscioni antisionisti che inneggiano al boicottaggio di Israele, alle sanzioni e al disinvestimento, il tutto alla presenza della Presidente Francesca Del Bello". Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Marco Cappa, coordinatore di IV Roma e Marco Dolfi, consigliere IV del Municipio II. "Nel 2020 successe esattamente la stessa cosa, con il Municipio che concesse il patrocinio all'evento cui partecipava il Bds, movimento per il boicottaggio di Israele. In quel caso seguirono le dimissioni dell'Assessore municipale alla cultura. Registriamo dunque una recidiva inaccettabile, che rende evidenti le responsabilità del Partito Democratico su quanto accaduto ieri e in passato", concludono i consiglieri e il coordinatore di Italia Viva. (Com)