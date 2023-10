Sardegna: dipendenti Arpas in stato di agitazione per il contratto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stato di agitazione dei dipendenti di Arpas Sardegna, l'agenzia regionale per l'Ambiente, che sollecitano l'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera necessaria per sbloccare la trattativa sul loro contratto. Una delibera che, però, nell'ultima seduta dell'esecutivo regionale non è stata discussa. A proclamare lo sciopero è stata la Cgil Funzione Pubblica. La richiesta principale dei dipendenti di Arpa Sardegna è quella di spostare il proprio contratto di lavoro dal comparto della sanità al comparto regionale. Si tratta di una vertenza in corso da circa due anni: l'obiettivo è di far applicare una legge approvata dal Consiglio regionale nel 2021, che prevede il trasferimento di 300 lavoratori Arpa al contratto del comparto regionale. Nonostante le risorse siano state stanziate già dal 2022, questo passaggio non si è ancora concretizzato, e il processo di trattativa è attualmente in stallo, in attesa della nomina del Coran (Comitato per la Rappresentanza Negoziale della Regione. (segue) (Rsc)