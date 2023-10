Droga: a Milano Carabinieri sequestrano 46 kg di sostanze e arrestano due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio del 26 settembre, a Milano, i Carabinieri della Compagnia Duomo, nell’ambito di un più articolato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due giovani milanesi, rispettivamente di 35 e 27 anni ed entrambi incensurati. I militari, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un immobile nella periferia Est di Milano, hanno deciso di controllare i due giovani sorprendendoli mentre caricavano alcune buste su un veicolo a bordo del quale hanno trovato circa otto chili di hashish, oltre un chilo di marijuana e ottomila euro in contanti, nonché le chiavi di accesso a una cantina dello stabile da cui erano appena usciti. Estendendo le attività di ricerca, quindi, i militari sono riusciti ad accertare che i giovani avevano realizzato un vero e proprio laboratorio per la preparazione e lo stoccaggio di ingenti quantitativi di droga, verosimilmente destinati anche ad altre città della Lombardia, recuperando e sequestrando all’interno del deposito ulteriori 28 kg di hashish, altri nove chili circa di marijuana e vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Al termine delle operazioni, gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, in attesa del giudizio di convalida e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro per essere successivamente analizzata. (Com)