Armenia: Parlamento approva ratifica Statuto di Roma della Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento armeno ha ratificato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Icc). Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea nazionale, Alen Simonyan. Hanno votato a favore della ratifica 66 parlamentari, mentre sono 22 coloro che hanno votato contro. Il documento dovrà essere firmato dal presidente dell’Armenia, Vahagn Khachaturyan, per poi entrare in vigore entro 60 giorni dopo il completamento delle procedure interne statali. L'Armenia firmò lo Statuto di Roma nel 1998 senza averlo ratificato. Lo scorso settembre, il governo armeno ha iniziato la valutazione della ratifica del trattato internazionale. Come ha spiegato il premier Nikol Pashinyan, questo processo è dovuto alla situazione al confine con l'Azerbaigian. (Rum)