Sport: Ferrara (M5s), grande successo per Mondiali Skate a Ostia, frutto della vera politica

- Ostia è un territorio che riparte su quattro ruote: quelle dello skateboard e dei Mondiali di Park 2023. Con 214 atleti provenienti da 38 Paesi e un seguito di milioni di fan in tutto il mondo, gli alberghi del Litorale sono pieni. Così, in una nota, il rappresentante al Consiglio nazionale M5s per la Circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "Il nostro territorio è anche alla ribalta dei media, - aggiunge - con 100 televisioni collegate in tutto il mondo e una presenza importante sui social. Un impatto incredibile, inaspettato anche per chi come noi ha lavorato a questo progetto da anni. Dalla costruzione del nuovo Skatepark in un territorio prima degradato, alla candidatura ai Mondiali condivisa da tutta la politica, fino a questo risultato bellissimo: non posso che esprimere la più grande soddisfazione per come sta andando la competizione. Questa è vera Politica: concreta, sul territorio, che genera valore per le periferie e per tutti i cittadini, a partire dai più giovani. In bocca al lupo ai nostri atleti".(Com)