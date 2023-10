Governo: Meloni, sento peso responsabilità, non consentiti superficialità e personalismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camminando per palazzo Chigi “Si sente addosso il peso della responsabilità che si porta sulle spalle nel guidare una nazione come l’Italia, perché si eredita una storia fatta di grandi sacrifici e grandi imprese ed esserne all’altezza non consente leggerezze, superficialità e personalismi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Torino. (Rin)