Fvg: assessore Salute, sforzo straordinario per garantire a tutti prevenzione, assistenza e cura

- È necessario oggi uno sforzo straordinario per garantire a tutti le migliori pratiche di prevenzione, assistenza e cura e offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni clinico-assistenziali dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. Lo ha detto oggi a Udine l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo alla presentazione del Rapporto regionale sui 25 anni di registrazione dei tumori in Friuli Venezia Giulia, curato dal Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano. Secondo il rapporto, nell’ultimo quarto di secolo sono stati più di 290 mila i cittadini della Regione a cui è stato diagnosticato un tumore: 136 mila donne e 154 mila uomini. “Nei primi anni di registrazione - ha ricordato Riccardi - il Friuli Venezia Giulia deteneva il triste primato della regione italiana con la più alta incidenza di tumori, una situazione determinata anche da stili di vita scorretti, non orientati alla salvaguardia della salute, quali il fumo di sigarette e l'abuso di bevande alcoliche, e da esposizioni occupazionali. Negli ultimi anni, con dati aggiornati al 2020, si evidenzia una frequenza delle malattie neoplastiche negli uomini del Friuli Venezia Giulia, nel complesso, inferiore a quella registrata da persone dello stesso sesso nelle restanti regioni del Nord e Centro Italia". In questi 25 anni, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi di tumore è passata dal 56 al 68 per cento tra le donne e dal 47 al 61 per cento tra gli uomini. Circa 38 mila uomini e 48 mila donne hanno risposto alle cure dopo una diagnosi di tumore e per chi si ammala oggi la probabilità di guarigione è del 52 per cento tra gli uomini e del 39 per cento tra le donne. Secondo Riccardi, l'analisi del Cro di Aviano permette di “pianificare, su criteri oggettivi, gli interventi di programmazione sanitaria da effettuare in regione”, consentendo di “prevedere l'impegno finanziario che il Sistema sanitario regionale è chiamato a sostenere”. (Frt)