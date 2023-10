Serbia: ministero Commercio, ad agosto prezzi generi alimentari "significativamente più alti" rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di agosto i prezzi dei prodotti alimentari in Serbia sono stati "significativamente più alti" rispetto all'anno precedente. Lo ha annunciato il ministero del Commercio serbo, prendendo come riferimento i dati dell'Istituto di statistica (Rzs). Tra gli alimenti che sono aumentati di più il latte pastorizzato del 31,5 per cento, lo yogurt del 29,5 per cento, il pane bianco del 7,9 per cento, la coscia di pollo del 5,9 per cento, la carne di manzo dell'1,2 per cento, di maiale del 10,3 per cento e lo zucchero del 21,2 per cento. Tuttavia, rispetto al precedente mese di luglio, la maggior parte degli alimenti presi in considerazione ha registrato un leggero calo dei prezzi nel mese di agosto.(Seb)