Migranti: Metsola ricorda tragedia Lampedusa, serve Patto su migrazione entro fine legislatura

- Oggi ricorrono dieci anni dal naufragio di Lampedusa, una terribile tragedia che ha causato la morte di oltre 360 persone, e "la triste verità è che il naufragio dei migranti del 2013 è tutt'altro che una tragedia isolata". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Strasburgo, durante la sessione plenaria. "Da allora, il cimitero del Mediterraneo ha causato la morte di altre migliaia di donne, bambini e uomini", ha detto Metsola. "Le recenti emergenze sull'isola di Lampedusa, così come in altri Paesi vicini, servono a ricordare che la migrazione è la sfida delle nostre generazioni. Ora l'Europa deve rispondere in modo equo e umano a chi cerca protezione, con fermezza a chi non ne ha diritto e con forza nei confronti delle reti criminali che continuano a sfruttare i più vulnerabili", ha aggiunto. "Ora che manca solo un semestre alla fine del nostro mandato, abbiamo bisogno di un accordo, tra il Parlamento europeo e il Consiglio, sul Patto sulla migrazione e l'asilo prima della fine del mandato. L'impegno del Parlamento europeo per trovare una via d'uscita rimane incrollabile. Per tutti coloro che hanno perso la vita, per tutte le vittime dello sfruttamento, per tutte quelle famiglie che non si riuniranno mai, il Parlamento europeo li ricorda", ha concluso Metsola. (Beb)