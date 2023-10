Turchia: pubblicate nuove statistiche su aumento dei prezzi e tasso di inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale è salita al 61,53 per cento e l'indice dei prezzi di consumo è aumentato del 4,75 per cento a settembre rispetto al mese precedente. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istituto turco di statistica (Tuik), secondo cui l'aumento maggiore riguarda il settore dell'istruzione, compresa quella universitaria, con il 30,27 per cento. Da parte sua, l’istituto indipendente di ricerca Enflasyon Arastirma Grubu (Enag), ha invece calcolato un aumento dei prezzi del 6,24 per cento su base mensile e l'inflazione annuale al 130,13 per cento. Secondo quanto emerso dai dati pubblicati dalla Camera di commercio di Istanbul, nella sola città metropolitana i prezzi dei beni al dettaglio e all'ingrosso sono aumentati del 5,46 per cento a settembre rispetto al mese precedente e l'inflazione annuale è al 73 per cento. Il settore in cui è stato registrato il maggior aumento dei prezzi è quello dell’abbigliamento con il 14,50 per cento, seguito dal settore della cultura e dell'intrattenimento con il 7,38 per cento e dei materiali da costruzione con il 7,28 per cento. (Tua)