Teramo: 5-6 ottobre convegno "Cambiamenti climatici e paradigmi dell'ecologia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà dal 5 al 6 ottobre prossimi - nella sala delle lauree del Polo didattico Silvio Spaventa dell'Università di Teramo - il convegno dal titolo "Cambiamenti climatici e paradigmi dell'ecologia". Il convegno si articolerà in quattro sessioni, per analizzare in chiave multidisciplinare il fenomeno del cambiamento climatico e le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali. I lavori della mattina inizieranno alle ore 8:30, quelli pomeridiani alle ore 15. Parteciperanno in qualità di relatori docenti e ricercatori provenienti da diversi atenei e centri di ricerca italiani e stranieri, ma anche i rappresentanti delle principali aziende locali impegnate nei settori ambientali ed energetici. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Franco Ferrari, professore emerito in Diritto costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano. Il convegno è stato organizzato dal centro di ricerca "Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali", all'interno del progetto europeo Innovation, digitalization and sustainability for the diffused economy in Central Italy-Vitality con il contributo delle Scuole di specializzazione in Diritto amministrativo e Scienze dell'amministrazione dell'Università di Teramo. (Gru)