Lavoro: il Comune di Milano “in tour” ai career day di ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 26 ottobre, appuntamento all'Università degli Studi di Milano Bicocca al Festival del Valore Pubblico, dedicato alla buona Amministrazione. Quarto e ultimo appuntamento del mese, lunedì 30 ottobre al Recruiting Date Government, Public Services e International Organizations 2023 presso l'Università Bocconi, dove gli studenti e i neolaureati avranno l'opportunità di incontrare principalmente gli esperti dell'Amministrazione in ambito economico-finanziario. L'evento è dedicato solo agli studenti e ai laureati Bocconi. "Con le nostre 14 mila risorse possiamo considerarci la più grande azienda di Milano ed è quindi importante che si presenti nelle università e in tutte le occasioni di Career day la nostra realtà – spiega Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro -. Lavorare per il Comune può essere un'occasione importante per ritrovarsi coinvolti in progetti di rilevanza, anche internazionale, in diversi ambiti come lo sport, la moda e l'architettura; e ancora l'ambiente, il commercio e lo sviluppo economico, il welfare e la mobilità, l'urbanistica e la sicurezza urbana. Nel quotidiano, significa lavorare e contribuire alla crescita di una città in continua evoluzione". (Com)