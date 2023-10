Egitto: Banca centrale, 29 miliardi di dollari di debito estero in scadenza nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero totale che il governo egiziano dovrà rimborsare ammonta a circa 29,23 miliardi di dollari entro il 2024. Lo ha affermato la Banca centrale egiziana in un rapporto sul debito estero, secondo il quale gli interessi ammontano a 6,31 miliardi di dollari e le rate del debito sono stimate a circa 22,92 miliardi di dollari. La Banca ha spiegato che l’Egitto pagherà circa 14,6 miliardi di dollari nella prima metà del 2024 e 14,63 miliardi di dollari nella seconda metà dell’anno. I debiti esterni in scadenza scenderanno a 19,434 miliardi di dollari, suddivisi in circa 11,155 miliardi di dollari nella prima metà del 2025 e circa 8,28 miliardi di dollari nella seconda metà dello stesso anno. Il valore delle rate e degli interessi passivi nel 2026 raggiungerà i 22,94 miliardi di dollari, suddivisi in 11,458 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno e 11,482 miliardi di dollari nella seconda metà del 2026. Il debito estero egiziano è salito a 165,361 miliardi di dollari entro la fine del primo trimestre di quest’anno, con un aumento dell’1,5 per cento, cioè 2,43 miliardi di dollari, rispetto all’ultimo trimestre del 2022, quando aveva raggiunto i 162,928 miliardi di dollari. (Cae)