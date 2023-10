Regioni: Fedriga, realizzazione infrastrutture centrale per non dipendere da paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione delle infrastrutture non può prescindere da un'adeguata e continua collaborazione tra Stato ed Enti territoriali giacché esse influenzano la produttività dell'intero sistema economico, le scelte di localizzazione delle imprese sul territorio, la vita sociale dei cittadini. Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, durate il Festival delle Regioni in corso a Torino. "Le Regioni sono consapevoli che l'Italia sarà più sostenibile ed equa se saprà rafforzare le infrastrutture materiali e immateriali strategiche per il nostro Paese nel segno della sostenibilità economica, sociale e ambientale, ma anche tecnologica, al fine di non dipendere nelle filiere produttive strategiche da paesi terzi che rischiano di detenere le chiavi del nostro sistema produttivo e del nostro sviluppo. Un obiettivo, questo, che vogliamo perseguire accanto al Governo, collaborando alla realizzazione della transizione ecologica, energetica e digitale, sfruttando la fondamentale leva dei fondi del Pnrr e della Programmazione europea '21-'27", ha concluso Fedriga. (Rpi)