Mediterraneo: Meloni, governo al lavoro per restituirgli centralità, può essere ponte per approvvigionamento energetico

- Questo governo lavora molto non solo sulle catene di approvvigionamento, ma per restituire al Mediterraneo la sua centralità e la sua capacità di essere un ponte per mettere in rete l’approvvigionamento energetico. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Torino. “È una scelta di strategica – ha aggiunto – perché, se il futuro avrà al centro il tema delle materie prime e dell’energia, l’Africa non è un Paese povero”. “Si tratta di scelte strategiche, che sono spesso mancate alla nostra Nazione e all’Europa”, ha concluso. (Rin)