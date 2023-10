© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Zes unica per tutte le regioni del Mezzogiorno "è una grande vittoria, una grandissima opportunità per il Mezzogiorno di competere ad armi pari con il resto della Nazione e non solo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Torino. (Rin)