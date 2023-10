Cybertech: Cingolani (Leonardo), nuovo piano industriale focalizzato su cybersicurezza e spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano industriale di Leonardo, al via da gennaio prossimo, avrà come pilastri principali la cybersicurezza e lo spazio. Lo ha detto l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, a margine della Cybertech Europe 2023, la principale piattaforma mondiale di networking B2B e organizzatore di eventi per l’industria della cybersecurity in partnership con Leonardo. “La cybersecurity è intesa come piattaforma che permette di dare ad ogni prodotto Leonardo, fin dalla fase di progettazione, un vantaggio competitivo, mentre sullo spazio questo settore genererà una quantità di dati da proteggere”, ha osservato Cingolani, commentando il lancio del primo centro paneuropeo di cyber analisi realizzato da Leonardo come “il primo passo” di una strategia che dovrebbe consolidarsi nei prossimi anni. “Essere i primi a realizzarlo apre a sinergie più grandi”, ha detto l’ex ministro della Transizione energetica, soddisfatto “dell’ottimo tempismo” con cui il progetto è stato presentato.(Res)