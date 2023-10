Francia: ministro Salute, non cedere a panico per cimici da letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute francese, Aurelien Rousseau, ha invitato a non "cedere al panico" per l'aumento delle cimici da letto che si sta registrando in questi giorni in Francia. Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter", Rousseau ha comunque riconosciuto che è un "inferno" avere questi parassiti in casa. Il ministro ha poi ricordato che la presenza delle cimici da letto "non ha niente a che vedere con l'immigrazione".(Frp)