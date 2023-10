Sicurezza: Centinaio (Lega), applicare norme contro baby gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio di violenza accaduto domenica pomeriggio in centro a Pavia "dimostra che le norme approvate dal governo contro i minori violenti sono giuste e arrivano nel momento opportuno, per combattere un fenomeno ormai diffuso e intollerabile. Al giovane quattordicenne colpito dai bulli va la mia solidarietà e alla sua famiglia l'invito ad avere fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, senza far prevalere l'impulso a farsi giustizia da soli". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio sottolineando che "ora bisogna accertare fino in fondo cosa è successo e capire perché quei piccoli delinquenti sono stati liberi di picchiare ancora la loro vittima, nonostante fossero già stati denunciati". Poi mi auguro che si applicherà fino in fondo il nuovo decreto, anche per dare l'esempio ai loro coetanei e alle famiglie che ignorano o, peggio, coprono i comportamenti violenti dei loro figli", conclude il senatore della Lega.(Com)