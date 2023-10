Milano: il 14 ottobre Fondazione Fiera aderisce all'iniziativa "Archivi Aperti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Fiera Milano aderisce anche quest'anno all'iniziativa "Archivi Aperti" organizzata da Rete Fotografia, aprendo le porte del suo archivio storico sabato 14 ottobre. L'edizione 2023 dal titolo "Gli archivi dei fotografi italiani: un patrimonio da valorizzare" si rivolge a un pubblico non solo specialistico con lo scopo di portare all'attenzione un tema sempre di grande interesse sia per i fotografi, sia per gli stessi enti di conservazione e le istituzioni pubbliche, e coinvolge tutto il territorio nazionale aprendo gratuitamente le porte di 65 archivi in 13 regioni italiane. Durante la visita è previsto un percorso guidato all'interno dell'Archivio con un approfondimento dedicato a "Prospettiva Archivi", progetto nato nel 2019 dalla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano, AFIP International, La Triennale di Milano e con il supporto di Fondazione Cariplo per la conservazione degli archivi fotografici e la valorizzazione documentale delle immagini. All'interno del percorso è previsto anche un approfondimento dedicato alla collaborazione nata nel 2023 tra "Prospettiva Archivi" e l'Archivio Giovanni Gastel che, porterà alla pubblicazione di circa 20 mila immagini, (servizi, campagne, pubblicità, foto artistiche e scatti per libri) firmate dal grande fotografo milanese. (segue) (Com)