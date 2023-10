Milano: il 14 ottobre Fondazione Fiera aderisce all'iniziativa "Archivi Aperti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra l'Archivio Giovanni Gastel e Prospettiva Archivi ha origine dalla volontà del fotografo milanese, ex Presidente AFIP International e tra i promotori del progetto Prospettiva Archivi, di collaborare con Fondazione Fiera Milano nella realizzazione di un sistema di archivi fotografici relativi alle attività della Fiera. In continuità con la sua generosa visione, dopo la sua scomparsa, nel 2023 la famiglia Gastel, il suo Estate e l'Archivio a lui dedicato, hanno iniziato a collaborare con Fondazione Fiera Milano per l'avvio della catalogazione scientifica di parte dell'archivio analogico e digitale di Giovanni Gastel, in modo da renderlo pubblico e consultabile sul sito di Prospettiva Archivi. A oggi sul sito www.prospettivarchivi.it sono già consultabili oltre 3.500 immagini scattate dal fotografo meneghino che coprono un arco temporale che va dai primi anni Ottanta a metà anni Duemila e che raccontano le collaborazioni fra Giovanni Gastel e il mondo dell'editoria italiana e straniera, attraverso i servizi realizzati per testate Donna, Vogue Mondo Uomo, Amica, Elle, e immagini iconiche che ritraggono alcune delle più celebri top model internazionali (Naomi Campbell, Marpessa, Linda Evangelista, Monica Bellucci). Le fotografie, tutte in formato analogico (diapositive, polaroid, positivi, negativi) sono state digitalizzate e catalogate dall''Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano. (Com)