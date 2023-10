Cultura: M5s-LcR, assessore Gotor vanta meriti frutto di lavori avviati da precedente Giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi consiliari capitolini M5s e Lista Civica Raggi, in una nota dichiarano: "L'assessore Gotor si vanta di meriti che, a ben vedere, sono frutto di lavori avviati dalla precedente Giunta: a partire dal cantiere sul Teatro Valle che può iniziare solo grazie al delicato e complesso lavoro di progettazione e successivo appalto fatto da noi, a seguire con la proroga del nostro bando sui Teatri di Cintura o al cambio di denominazione del festival Contemporaneamente che è diventato Culture in Movimento' solo per citarne alcuni". "Ma il punto resta adesso il futuro del Globe Theatre, un gioiello da tutelare tanto più adesso che, come ha ben chiarito l'assessore, grazie ai fondi del Pnrr stanno arrivando soldi a pioggia ed è, quindi, possibile liberare risorse di Roma Capitale da dedicare alla rinascita di questo bellissimo teatro voluto e magistralmente diretto dal compianto Maestro Gigi Proietti". (Com)