Migranti: Kelany (Fd'I), governo farà di tutto per debellare piaga tratta uomini

- "Sono passati dieci anni da quel tragico 3 ottobre. La strage di Lampedusa, in cui persero la vita oltre trecento persone è uno dei disastri più gravi del Mediterraneo. Troppi altri hanno perso la vita in quel tratto di mare, trascinati negli abissi da scafisti senza scrupoli che lucrano sulla vita di uomini, donne e bambini". Lo afferma la deputata di Fratelli d'Italia, Sara Kelany. "Ogni sforzo della politica deve essere orientato da un'unica bussola: quella di impedire che possano accadere ancora tragedie simili e la strada maestra è impedire che barche malconce vengano messe in mare e debellare la piaga della tratta degli uomini - continua la parlamentare -. Oggi è giorno di profondo cordoglio e di raccoglimento per le vittime, occasione per ricordare che Fratelli d'Italia e questo governo faranno tutto quanto in loro potere per giungere al blocco delle partenze".(Rin)