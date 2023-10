Bielorussia: ministero Difesa annuncia verifica di prontezza al combattimento di truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi in Bielorussia una verifica della prontezza al combattimento delle forze armate del Paese. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa bielorusso. "Durante le ispezioni, è previsto il movimento di attrezzature militari e personale lungo le strade pubbliche nelle regioni di Minsk e Vitebsk", si legge nel comunicato stampa. I controlli, che coinvolgeranno anche l'aviazione, mirano a verificare la disponibilità delle unità militari a svolgere compiti per gli scopi previsti. Il dicastero ha aggiunto che le truppe nazionali marceranno verso le aree designate, effettuando anche esercizi di addestramento al combattimento. Inoltre, saranno testate attrezzature militari e speciali. (Rum)