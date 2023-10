Assicurazioni: Signorini (Bankitalia), sfide sono cambiamento clima e invecchiamento popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cambiamento climatico e invecchiamento della popolazione sono una grande sfida anche per il mondo delle assicurazioni. Se i rischi si moltiplicano (catastrofi naturali, rischi sanitari, per esempio), è naturale che si accresca il ruolo potenziale delle compagnie”. Lo ha detto il direttore generale della Banca d’Italia e presidente di Ivass, Luigi Federico Signorini, intervenendo in occasione dell’Insurance summit, l’evento annuale organizzato da Ania. Secondo il presidente, cambiamento climatico e invecchiamento della popolazione “hanno bisogno di risposte politiche complesse, a livello nazionale, europeo e internazionale”. In termini assicurativi, ha poi concluso, se si sapranno offrire “prodotti appropriati, equi e adatti alle esigenze del pubblico, se si saprà comunicare in forme efficaci e interagire con la clientela in modo sempre più trasparente nei rapporti e pronto nell’adempimento degli obblighi, lo spazio che si apre per l’attività del settore e per l’adempimento della sua intrinseca funzione sociale sarà notevole”. (Rin)