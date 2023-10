Migranti: Ciani (Demos), questa sera Campidoglio illuminato per Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 10 anni dalla tragedia di Lampedusa, in occasione della "Giornata della Memoria e dell'Accoglienza" stasera dalle 20:30 palazzo Senatorio sarà illuminato, come richiesto dalla mozione del capogruppo capitolino di Demos Paolo Ciani, sottoscritta dai capigruppo di maggioranza e approvata all'unanimità in Assemblea Capitolina. "Illuminare un monumento è un atto concreto per accendere l'interesse, e ridestare la memoria: oggi vogliamo rendere omaggio alle 368 persone, uomini, donne e bambini provenienti per la maggior parte dall'Eritrea, che dieci anni fa, nel naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, hanno perso la vita", dichiara Ciani. (segue) (Com)