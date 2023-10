Migranti: Ciani (Demos), questa sera Campidoglio illuminato per Lampedusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'illuminazione di Palazzo Senatorio diamo attuazione ad una legge nazionale, la Legge 21 marzo 2016, n. 45 che istituì la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Vogliamo ricordare insieme alle vittime di Lampedusa, anche tutti coloro che purtroppo continuano a morire nel tentativo di approdare ad una vita degna di questo nome nel nostro Paese e in Europa ed esprimere la nostra vicinanza agli abitanti dell'isola di Lampedusa, che da anni accolgono senza riserve e con incredibile generosità i tanti migranti che sbarcano sulle loro coste", prosegue Ciani. (segue) (Com)