Serbia: sondaggio, cittadini Belgrado insoddisfatti dell'amministrazione della città

- C'è grande insoddisfazione da parte dei cittadini di Belgrado per lo stato della città, soprattutto per quanto riguarda i trasporti, la sicurezza generale e la manutenzione di infrastrutture e spazi pubblici. Lo riportano tutti i sondaggi effettuati dall'organizzazione non governativa Centro per l'amministrazione locale (Cls). I cittadini si sono anche lamentati dello stato delle scuole e del grande numero di sale da gioco presenti nella capitale serba. Secondo lo stesso Cls, i sondaggi rivelano che nelle prossime elezioni previste a Belgrado insieme a quelle parlamentari e provinciali (ufficiosamente il 17 dicembre), "l'opposizione al governo ha un'occasione storica" per prendere in mano le redini della città. La capitale serba è guidata dal sindaco dimissionario Aleksandar Sapic, membro del Partito progressista serbo (Sns) al governo del Paese. (Seb)