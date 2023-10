Inflazione: Magni (Avs), con carrello tricolore risparmio irrisorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La montagna ha partorito il topolino. Il carrello tricolore, tanto sbandierato dal governo come strumento per combattere l'inflazione, si sta dimostrando un flop. Solo il ministro delle imprese e del made in Italy Urso poteva pensare che bastasse un bollino tricolore per risolvere il problema dell'aumento dei prezzi al dettaglio". Lo afferma il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra, Tino Magni. "Il governo Meloni, invece di combattere le cause dell'aumento dei prezzi affronta l'enorme problema dell'alta inflazione con un piccolo sconto sui prodotti di prima necessità, solo nei grandi supermercati e neanche su tutti - continua il parlamentare -. Sulla spesa totale di una famiglia, si tratta di una cifra irrisoria, una goccia nel mare degli aumenti. Visto poi che i carburanti sono alle stelle quello che risparmi con il carrello tricolore lo rispendi facendo carburante. Per combattere l'erosione del potere d'acquisto di salari e stipendi servono interventi urgenti e strutturali, come il taglio delle accise sui carburanti, prima causa dei folli aumenti sui prodotti alimentari. Ancora una volta, invece, il governo sceglie la strada più semplice, quella della propaganda, e a rimetterci sono come sempre gli utenti finali, i cittadini".(Rin)