Trasporti: dalla fine di marzo 2024 operativa la nuova compagnia aerea nazionale di Malta

- Il Primo Ministro Robert Abela e il Ministro delle Finanze e dell'Occupazione, Clyde Caruana, hanno annunciato l'istituzione di una nuova compagnia aerea di bandiera per le Isole Maltesi. La nuova compagnia si chiamerà KM Malta Airlines p.l.c. e inizierà le operazioni il 31 marzo 2024, in base all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte del Maltese Civil Aviation Directorate da parte della nuova compagnia aerea. Sin dal suo esordio, la nuova compagnia aerea avrà il governo di Malta come unico azionista. Il Primo Ministro Abela ha ribadito l'impegno di Malta a mantenere una compagnia aerea nazionale con un modello di business sostenibile e realistico, sottolineando che la futura compagnia implementerà diligentemente un piano aziendale quinquennale. Ha designato il 31 marzo 2024 come data di inizio della nuova compagnia aerea nazionale, garantendone così la fattibilità. Il Primo Ministro ha assicurato che la compagnia aerea manterrà la sua attuale forza lavoro e le dimensioni della flotta, continuando a servire 17 rotte importanti. Ha sottolineato l'importanza della connettività per Malta, situata nel cuore del Mediterraneo, e come la nuova compagnia aerea nazionale continuerà a essere un attore chiave nell'industria del turismo maltese. Il ministro Caruana ha spiegato che il governo di Malta e la Commissione Europea sono stati impegnata in colloqui e negoziati complessi. (segue) (Com)