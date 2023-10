Trasporti: dalla fine di marzo 2024 operativa la nuova compagnia aerea nazionale di Malta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poiché non sarebbe stato possibile per Air Malta diventare redditizia senza continui sussidi statali, in accordo con la Commissione Europea il governo ha deciso di creare una nuova compagnia aerea costruita su un modello di business realistico supportato da una strategia sostenibile a lungo termine. Il ministro Caruana ha dichiarato: "Durante i nostri colloqui e negoziati con la Commissione Europea, ho sempre insistito sull'importanza di avere una compagnia aerea di bandiera per il nostro Paese. Consideriamo la nostra compagnia aerea nazionale una parte fondamentale delle infrastrutture delle nostre isole e la connettività aerea fornita dalla compagnia è indissolubilmente legata alla crescita economica e al successo delle isole maltesi. In assenza di una soluzione per la capitalizzazione di Air Malta p.l.c. nell'ambito delle norme UE sugli aiuti di Stato, è stato deciso di fondare una nuova compagnia aerea partendo da zero – una nuova compagnia aerea che si basa sui numerosi punti di forza di Air Malta, ma con una forte attenzione alla sostenibilità finanziaria a lungo termine". Il Ministro ha spiegato che è stato intrapreso un lavoro significativo con esperti del settore a livello internazionale per sviluppare un piano industriale quinquennale credibile che è stato condiviso anche con la Commissione Europea. (segue) (Com)