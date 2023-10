Trasporti: dalla fine di marzo 2024 operativa la nuova compagnia aerea nazionale di Malta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano aziendale per la nuova compagnia aerea si basa su due fattori centrali: una rete efficiente e una flotta ben pianificata. Una volta stabilita la rete e la flotta, è stato possibile delineare una strategia commerciale che servisse al meglio i clienti, garantendo al tempo stesso la sostenibilità finanziaria dell'azienda. La rete di rotte è stata progettata da esperti leader del settore, Sabre, per un'efficienza commerciale ottimale che collega Malta alle capitali e ai principali aeroporti dell'Europa continentale e oltre. La nuova compagnia aerea opererà inizialmente un totale di 17 rotte, con l'aggiunta di maggiori frequenze su alcune rotte mature esistenti per massimizzare l'utilizzo degli aeromobili e ottimizzare le prestazioni commerciali. Questa rete point-to-point sarà supportata da esistenti e nuovi accordi di partnership codeshare con le maggiori compagnie aeree che operano dai principali hub di transito europei, le quali forniscono importanti collegamenti sui loro servizi internazionali a lungo raggio. La rete centrale sarà continuamente rivista per identificare nuove opportunità di crescita commerciale. La nuova compagnia aerea opererà con una flotta di aeromobili di unica tipologia composta da otto Airbus 320NEO, in una configurazione a due classi con una cabina flessibile di classe premium con una media di 168 posti totali vendibili per un massimo di 36 posti di classe premium. È importante sottolineare che questi moderni aerei a basso consumo di carburante offrono un'economia operativa superiore e migliori prestazioni ambientali con ridotte emissioni di CO2 per passeggero e inquinamento acustico. In linea con le migliori pratiche del settore, la flotta comprenderà una struttura mista di proprietà e di leasing per aeromobili e motori di riserva. (segue) (Com)