Trasporti: dalla fine di marzo 2024 operativa la nuova compagnia aerea nazionale di Malta (4)

- "Ci aspettiamo anche che la nuova compagnia aerea dia priorità al proprio impegno per la sostenibilità. Ciò significherà allineare le sue politiche agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e a quelli del Piano di Sviluppo Sostenibile 2050 di Malta, che definisce le nostre aspirazioni e priorità a lungo termine per lo sviluppo sostenibile e adotta le misure necessarie per conformarsi ai requisiti del Green Deal della UE e degli obiettivi politici Fit for 55 per mitigarne gli impatti ambientali", ha dichiarato Clyde Caruana. Air Malta cesserà le operazioni il 30 marzo 2024, ma continuerà a operare come previsto tutti i suoi voli fino al 30 marzo 2024. I clienti potranno continuare a prenotare e acquistare i biglietti normalmente e Air Malta onorerà tutti i biglietti per i voli fino al 30 marzo 2024. I voli con date di viaggio dal 31 marzo 2024 in poi saranno operati dalla nuova compagnia aerea. Air Malta rimborserà ai clienti il costo totale di tutti i biglietti già emessi con date di viaggio a partire dal 31 marzo 2024. I rimborsi sono garantiti dal governo di Malta in quanto principale azionista di Air Malta. Dal 1° dicembre 2023, i clienti i cui biglietti saranno rimborsati da Air Malta nell'ambito di questa transizione, avranno la possibilità di prenotare gli stessi voli con la nuova compagnia aerea. (Com)