Veneto: assessore Politiche sociali, stanziati ulteriori 2 milioni di euro per Terzo settore

- La Giunta regionale del Veneto ha dato il via libera alla graduatoria che destina 2.258.758 euro a 62 enti del Terzo settore. In particolare, come riporta una nota, saranno destinati 453.355,57 euro alle Fondazioni, 1.061.720,83 alle Organizzazioni di volontariato e 743.681,60 alle Aps. "Il Terzo settore veneto è un pilastro fondante dello sviluppo e del rilancio sociale del territorio e del nostro welfare - ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali -. L'avviso era mirato a sostenere i nuovi bisogni con progetti sociali, anche attraverso il consolidamento di buone pratiche, contrastando le forme di povertà e di isolamento sociale, sostenendo le persone fragili e vulnerabili, pensando particolarmente ai minori, ai giovani, agli anziani e alle persone sole. Interventi che interessano anche le famiglie. Il provvedimento è anche un riconoscimento al nostro volontariato per come affianca le istituzioni ogni giorno con grande impegno ed eccellenti risultati. La risposta all'avviso è stata di 200 domande - ha proseguito -. Per 62 progetti ci sarà il via e andranno completati entro il mese di agosto del prossimo anno. A realizzarli saranno 14 Fondazioni, 20 Aps, 28 Organizzazioni di volontariato. I progetti presentati dagli Enti del Terzo settore a valenza comunale e sovracomunale sono 41, mentre sono 21 quelli a valenza provinciale e regionale". Lanzarin ha aggiunto: "Con queste ultime risorse, sono 12.645.936,57 di euro complessivi che la Regione ha stanziato negli ultimi sei anni a sostegno del Terzo settore. Si tratta di un importante investimento sulla grande forza del volontariato. Una forza che emerge anche dalle precedenti edizioni dei bandi in cui abbiamo potuto notare come, nei progetti, la presenza di volontari, rispetto a personale retribuito, si attesta su percentuali comprese fra l'81 e il 91 per cento. Un dato che è la riprova della forza degli organismi associativi in cui la persona si riconosce, cresce e fa crescere il territorio mettendo a disposizione competenze, abilità e tempo". (Rev)