India-Canada: fonti "Financial Times", Nuova Delhi chiede a Ottawa di ritirare decine di diplomatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ridimensionamento della rappresentanza diplomatica canadese in India è stato annunciato dal portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, nella conferenza stampa tenuta il 21 settembre. “Abbiamo informato il governo canadese che dovrebbe esserci parità di forza ed equivalenza di rango nella nostra presenza diplomatica, nella rispettiva presenza diplomatica. Il loro numero qui è molto più alto del nostro in Canada. I dettagli sono in fase di elaborazione, ma presumo che ci sarà una riduzione da parte canadese”, ha detto il portavoce in quell’occasione. (segue) (Rel)