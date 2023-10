India-Canada: fonti "Financial Times", Nuova Delhi chiede a Ottawa di ritirare decine di diplomatici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nijjar è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da due uomini col volto coperto lo scorso giugno, mentre si trovava nella sua autovettura, nel parcheggio del tempio Guru Nanak Sikh Gurdwara a Surrey. Il quotidiano “The Washington Post”, sulla base di video e testimonianze, ha rivelato che si è trattato di un’operazione più ampia e organizzata di quanto emerso finora, alla quale hanno partecipato almeno sei uomini e in cui sono stati usati almeno due veicoli. Il 22 settembre l’ambasciatore statunitense in Canada, David Cohen, in un’intervista al canale televisivo “Ctv News”, ha dichiarato che le accuse del Canada poggiano su “un’intelligence condivisa tra i partner di Five Eyes”, l’alleanza di sorveglianza che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. La parte indiana sostiene di non aver ricevuto informazioni specifiche da parte canadese. “Abbiamo informato i canadesi che se avessero informazioni specifiche e rilevanti, dovrebbero condividerle con noi, poiché siamo aperti a esaminarle”, ha detto il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, il 26 settembre in una conversazione al Council on Foreign Relations di New York. (segue) (Rel)