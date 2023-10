Libia: arrestati 3 attivisti con l’accusa di voler rovesciare l'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la sicurezza interna ha arrestato il professore universitario Fathi Baja, il direttore dell'Ufficio di Bengasi del Centro libico per gli studi strategici, Siraj Daghman, e l’attivista politico Tariq al Bashari. Lo rende noto il Centro per gli studi strategici in un comunicato stampa, indicando che i tre sono stati arrestati con l’accusa di voler rovesciare l’esercito. I tre sono stati “convocati dopo un rapporto secondo cui si sarebbero incontrati presso la sede del Centro studi, a Bengasi, con l'intento di realizzare un cambiamento che portasse al rovesciamento dell'esercito. Circostanza falsa”. "L'incontro – chiarisce il Centro - è stato dedicato a esaminare la situazione generale in Libia dopo le inondazioni che hanno colpito Derna e il resto delle città dello Jebel Akhdar”. Secondo il comunicato stampa, Daghman ha voluto informare tutte le autorità sulle attività del Centro in modo da "creare un clima di fiducia, apertura e soddisfazione con tutti gli organi e partiti ufficiali". "Il Comando generale dell'Esercito nazionale libico (Enl) è ben consapevole che il Centro ricerca sempre la stabilità, la sicurezza e l'unità della Libia, e che rifiuta la violenza, l'oppressione e l'ingiustizia in tutte le sue forme, in qualsiasi circostanza”, prosegue il comunicato stampa. Il Centro studi richiede il rilascio di Baja, Daghman e Al Bashari. La mossa ha suscitato le reazioni del Comitato per le libertà pubbliche e i diritti umani del sindacato degli avvocati, che ha condannato la violazione delle garanzie legali sancite dal Codice di procedura penale e dalla Dichiarazione costituzionale.(Lit)