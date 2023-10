Regno Unito: inchiesta su gestione pandemia, Sunak non consegna a polizia messaggi WhatsApp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak non ha consegnato i messaggi WhatsApp riguardanti il suo periodo come cancelliere dello Scacchiere per l'inchiesta che esamina la gestione del Covid-19 da parte del governo. Questo è avvenuto nonostante la sentenza dell'Alta Corte che prevede che chi occupava un incarico di governo in quel periodo debba necessariamente rendere pubbliche le proprie comunicazioni personali per consentire alle autorità di effettuare adeguati controlli. Nella sua testimonianza all'inchiesta, vista dal quotidiano "The Guardian", Sunak ha affermato di "non aver accesso" ai messaggi scambiati in quel periodo poiché aveva più volte cambiato telefono. La commissione d'inchiesta, la cui seconda fase inizia oggi con l'esame delle prove, aveva chiesto di ottenere le comunicazioni chiave del governo inviate durante la pandemia, dalla fine di gennaio 2020 alla fine di febbraio 2022. Matt Fowler, co-fondatore dell'associazione Covid-19 Bereaved Families for Justice, ha dichiarato: "Se (l'ex premier Boris) Johnson e Sunak non forniscono all'inchiesta i messaggi richiesti, dovranno affrontare tutta la forza della legge". "Lo sforzo che stanno facendo per nascondere questi messaggi WhatsApp è assolutamente osceno. Se per imparare dalla cattiva gestione della pandemia si dedicasse la metà degli sforzi necessari per nascondere le prove critiche dell'indagine, ci troveremmo in una posizione migliore quando arriverà la prossima pandemia" ha aggiunto Fowler. (Rel)