Trasporti: Atac, tram 8 limitato a Trastevere, attivi bus sostitutivi

- Anche per la giornata odierna, come ieri, a Roma il tram 8 rimane limitato a Trastevere. Lo comunica Atac in una nota. "Il servizio della linea 8 rimane attivo fra Flavio Biondo e Venezia e sostituito da bus fra Trastevere e Casaletto", spiega. "I tecnici Atac hanno svolto controlli tutta la notte per risalire alla causa dei cali di tensione che interessano la linea. Si sono avute evidenze di possibili disconnessioni o dispersioni sul circuito negativo di trazione, sul quale interverrà nell'immediato sostituendo i cavi del ritorno di corrente", conclude. (Rer)