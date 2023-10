Sardegna: Urso su Glencore, azienda non ci ha ancora presentato piano fattibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Glencore, “l’azienda non ci ha ancora presentato il piano di fattibilità in merito a questo investimento. Aspettiamo che ci presentino un piano industriale e siamo in campo, insieme alla Regione e agli altri, per farlo realizzare”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a “24 mattino”, su Radio24, in riferimento alla vicenda Glencore sull’investimento a Portovesme pe il riciclo delle batterie al litio. “Il ministero – ha sottolineato Urso – è intervenuto sin dall’inizio con ripetuti incontri con la società, la Regione e i sindacati, su questo come sugli altri tavoli, come mai era avvenuto in passato”. (Rin)