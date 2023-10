Croazia-Albania: Milanovic riceve Rama, fermo sostegno a Tirana per adesione a Ue "il prima possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente croato Zoran Milanovic ha ricevuto il primo ministro albanese Edi Rama, in visita ufficiale a Zagabria, ribadendo il proprio "fermo e continuo sostegno" a Tirana per l'adesione all'Unione europea "il prima possibile". Lo ha annunciato l'ufficio della presidenza croata, secondo cui Milanovic ha riferito a Rama di guardare a Tirana come a "un alleato affidabile all'interno della Nato già da molto tempo". Nel colloquio i due hanno discusso della cooperazione bilaterale e hanno valutato i rapporti tra i due Paesi come "estremamente amichevoli e buoni", sottolineando che il mantenimento della pace e della stabilità nella regione "è di grande interesse per entrambi". (Seb)