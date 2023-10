Bosnia-Italia: a Mostar il fumetto parla italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con una tradizione ormai consolidata, l’Italia anche quest’anno si è confermata tra i protagonisti del festival internazionale del fumetto di Mostar (Mostrip), svoltosi nelle giornate del 30 settembre al primo ottobre, con un soddisfacente bilancio di pubblico, soprattutto giovanissimi, e di attenzione mediatica. Come riferisce un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Sarajevo, la manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, ha registrato la presenza di un’ampia e variegata “squadra” di disegnatori ed artisti italiani (Stefano Andreucci, Walter Venturi, Alessandro Piccinelli, Mauro Laurenti, Tiziana Vacca, Stefano Bidetti, Sarah Burrini, Giorgio Pontrelli) che hanno realizzato lavori di alto pregio, suscitando l’entusiasmo e la curiosita’ dei tanti appassionati accorsi. Ciò ha dimostrato ancora una volta che i fumetti italiani detengono una posizione di ampio rilievo sul mercato bosniaco-erzegovese, ove i vari Zagor, Tex Willer, Alan Ford, Dylan Dog, etc, godono di un’indiscussa popolarita’. La rassegna è stata patrocinata dall’ambasciata d’Italia, dall’Ambasciata olandese e dall’Osce, unitamente alla Città di Mostar. Il Festival è stato ufficialmente aperto da un intervento dell’ambasciatore d’Italia, Marco Di Ruzza. “Arte multiforme e sofisticata e non semplice passatempo per ragazzi, il fumetto si propone quale duttile ed efficace strumento per rafforzare ulteriormente le relazioni culturali tra i due Paesi – così Di Ruzza - Siamo pertanto molto contenti che il partenariato tra l’Ambasciata d’Italia e Mostrip cresca costantemente e sia ormai divenuto parte integrante della nostra azione culturale in Bosnia-Erzegovina”.(Res)