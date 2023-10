Libia: Saif al Islam Gheddafi plaude ad approvazione leggi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio dell'ex leader libico Muammar Gheddafi, Saif al Islam Gheddafi, ha elogiato la formulazione delle leggi elettorali approvate ieri, 2 ottobre, dalla Camera dei rappresentanti, il parlamento con sede a Tobruk. Ringraziando il presidente del parlamento Aguila Saleh, Saif al Islam ha affermato che le leggi elettorali non escludono nessuno, nonostante le pressioni subite dai deputati. Per il figlio di Gheddafi, potenziale candidato alle elezioni, l’approvazione delle leggi rappresenta una "nuova fase nella storia della Libia". "Rivolgo i miei ringraziamenti ad Aguila Saleh, presidente del parlamento, e a tutti i fraterni membri del Comitato 6+6, per quello che hanno fatto redigendo leggi elettorali che non escludono nessuno", ha detto Saif al Islam, aggiungendo che "le leggi elettorali hanno ricevuto l'approvazione unanime dei membri della Camera dei rappresentanti, per essere emanate ufficialmente, nonostante tutte le pressioni, minacce e tentazioni, per iniziare una nuova fase nella storia della Libia". (segue) (Lit)