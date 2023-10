Energia: il Kuwait conferma l’adesione ad accordi su riduzione emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha confermato la sua adesione agli accordi intesi a rafforzare gli sforzi per ridurre le emissioni del suo attuale sistema energetico. Lo ha affermato il ministro del Petrolio, Sheik Nimer Fahad al Malid al Sabah, in alcune dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa “Kuna” in occasione dell’inaugurazione della fiera sul petrolio Adipec ad Abu Dhabi. Il ministro kuwaitiano ha inoltre confermato l'impegno del suo Paese a cooperare per costruire un sistema in grado di tenere il passo con le esigenze e le sfide future. "I temi più importanti della fiera ruotano attorno alla discussione delle sfide che il mondo, compreso il Kuwait, deve affrontare nei campi dell'energia e del clima e cosa dovrebbe essere fatto per ridurre le emissioni di carbonio entro il 2050, nonché i preparativi per la Cop28 a Dubai tra il 30 novembre al 12 dicembre", ha continuato il ministro.(Res)