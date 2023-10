Regno Unito: ministro Salute, donne trans saranno bandite dai reparti ospedalieri femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne trans saranno bandite dai reparti ospedalieri femminili nell'ambito dei piani del ministro alla Sanità, Steve Barclay, di ripristinare quello che lui ha definito "buon senso" nel Servizio sanitario nazionale (Nhs). Tali cambiamenti darebbero agli uomini e alle donne il diritto di essere curati in reparti condivisi solo da persone del loro stesso sesso biologico e di ricevere cure intime da persone dello stesso sesso. Come riferisce il quotidiano "The Telegraph", Barclay ha affermato che il piano significherebbe il ritorno di "un approccio basato sul buon senso verso il sesso e l'uguaglianza", che dovrebbe garantire che la dignità delle donne sia protetta e che la loro voce sia ascoltata. Barclay terrà oggi il suo discorso alla conferenza del Partito conservatore a Manchester, dove annuncerà una consultazione pubblica sulle modifiche alla costituzione dell'Nhs, che stabilisce i diritti dei pazienti. (Rel)