Romania: Iohannis, dobbiamo agire insieme per proteggere e promuovere i nostri valori

- I Paesi dell'Unione europea e dell'area euro-atlantica devono agire insieme per proteggere i loro valori. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, al ricevimento in occasione del Giorno dell'Unità tedesca e della Riunificazione tedesca il 3 ottobre 1990. "Insieme dobbiamo continuare ad agire per proteggere e promuovere i nostri valori, nonché per proiettarli nel nostro vicinato", ha affermato il capo dello Stato. Riguardo alla Giornata dell'Unità tedesca, Iohannis ha detto che ricordare la caduta del Muro di Berlino dimostra che l'Unione europea "è un progetto di pace". Il capo dello Stato ha dimostrato che il "sostegno forte e costante" della Germania a favore dell'adesione della Romania a Schengen è un'illustrazione del proverbio "Un amico bisognoso si riconosce". "Abbiamo bisogno ora più che mai di maggiore unità all'interno dell'Unione europea per gestire con successo le numerose sfide, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, in cui dobbiamo affrontare la brutale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e le sue terribili conseguenze. Grazie alla serie di eventi storici innescati dalla caduta del muro di Berlino, ci troviamo insieme in Europa, romeni e tedeschi, come amici e partner europei, ma anche come alleati nella Nato. Insieme, dobbiamo continuare ad agire, in un ambiente in costante cambiamento, per proteggere e promuovere i nostri valori, nonché per proiettarli nel nostro vicinato e oltre", ha affermato il presidente della Romania. (Rob)